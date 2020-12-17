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Erzurum'da salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası

ERZURUM HABERLERİ  | 17.12.2020 16:51 | Son Güncelleme

Valilik öncülüğünde Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca başlatılan kampanya, yörenin tarih, inanç ve kültürünün anlatıldığı video kliple duyuruldu

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yerel esnafın desteklenmesi için "Yerel Candır. Gün, Yerel Esnafımızı, Üreticimizi, Destekleme Günü. Alışverişini Yerelden Yap, Hem Sen Hem Şehrin Kazansın" kampanyası başlatıldı.

Valilik öncülüğünde Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığınca başlatılan kampanya, yörenin tarih, inanç ve kültürünün anlatıldığı video kliple duyuruldu.

Kentteki tüm sektörleri kapsayan ve yerel esnafın desteklenmesi amacıyla hazırlanan video klip, kurum ve kuruluşlar ile STK'lerin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak herkesin kampanyaya destek olması istendi.

Klipte görüşlerine yer verilen Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, sanayici, üretici, toptancı, perekendeci ve tüketiciyi birlik olmaya davet etti.

Vatandaşlardan alışveriş ve ticaretlerinde Erzurum'u tercih etmelerini isteyen Oral, "Haydi Dadaşlar, el birliğiyle gücümüze güç katalım." ifadesini kullanıldı.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Fırat ile Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç'un da vatandaşlardan alışverişlerinde yerel esnafa öncelik tanımalarını tavsiye etti.

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