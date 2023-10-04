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Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

04.10.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Zeyrek Keskin'in kullandığı 34 GU 0487 plakalı otomobil, Pazaryolu-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile Şehriye Turgut ve Zelkif Karagöz, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum Pazaryolu ambulans

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