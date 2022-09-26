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Erzurum'da "Süte Değer" projesiyle üreticilere 40 milyon lira ödeme yapıldı

26.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral: - "Üreticilerimize, toplanan sütlerin mandıralara satışını gerçekleştirerek yıl sonuna kadar da yaklaşık 5 milyon lira ilaveyle toplamda 45 milyon lira ödemeyi hedefliyoruz"

Erzurum'da "Süte Değer" projesiyle üreticilere 40 milyon lira ödeme yapıldı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Doğu Anadolu Projesi (DAP), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum Ticaret Borsası tarafından dört yıl önce başlatılan "Soğuk Zincir Süt Kurulumu ve Süte Değer" projesi kapsamında 750 üreticiye 40 milyon lira ödeme yaptıklarını belirtti.

Hakan Oral, tarihi Erzurum Evleri'nde düzenlediği "Erzurum Ticaret Borsası 4 Yıllık Faaliyet Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 471 yeni üyeyle üye sayılarını 1471'e çıkardıklarını söyledi.

Adalet ve hakkaniyet ölçüsünde üyelerin aidat derecelerini yeniden düzenlediklerini ifade eden Oral, "Borsamızın aidat gelir oranlarında artış yapılmadan 4 yıl süre sonunda gelirlerinde yüzde 47,5 oranında bir artış sağlanarak gelir-gider bütçesinde 1 milyon 186 bin lira tasarruf sağladık." dedi.

Oral, giderleri azaltarak yüksek oranda tasarruf sağladıklarını belirterek, Erzurum Ticaret Borsasını ülkenin saygın, bilinir ve sözü geçen, yurt dışında tanınır, devlet büyüklerince dikkate alınır konuma getirdiklerini dile getirdi.

- "10 ilçe, 97 köy ve 750 üreticimize yaklaşık 40 milyon lira ödeme yaptık"

Sadece süt projesi kapsamında aldıkları desteklerle borsaya 35 milyon lira envanter sağladıklarını anlatan Oral, şöyle konuştu:

"Bu sayede borsamıza 4 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kazanımlarını sağladık. Borsa tarihimize ilk defa Bakanlık onayı ile sermayesi yüzde 100 borsamıza ait olan 50 bin liralık sermayeli Erzurum Ticaret Borsası Tarım Hayvancılığı Geliştirme AŞ'yi kurarak 12 kişiye istihdam sağladık. Borsamıza ve ilimize Doğu Anadolu'nun en prestijli projesi olarak gösterilen ve birçok borsanın kendine model olarak aldığı Soğuk Zincir Süt Projesi'ni kazandırdık. Süt projemiz kapsamında 10 ilçe, 97 köy ve 750 üreticimize yaklaşık 40 milyon lira ödeme yaptık."

Erzurum'u gastronomi ve marka şehir yapmak amacıyla tescilli yöresel ürün seferberliğinde 3 yılda 50 ürün için rekor başvuru yaparak 24 ürüne daha coğrafi işaret aldıklarına dikkati çeken Oral, 35 ürün için de tescil başvurularını hazırlayarak Türk Patent Enstitüsüne sunduklarını kaydetti.

- "Üyelerimizin ihracata yönelik çalışmalarına katkı sunduk"

Oral, üyelerinin İranlı iş adamlarıyla görüşmeler yapmalarını sağladıklarını ifade ederek, "Ukrayna, Kırgızistan ve Macaristan gibi fırsat oluşturulabilecek ülkelerin büyük elçileriyle bir araya gelerek görüşmeler yaptık ve bu sayede üyelerimizin ihracata yönelik çalışmalarına katkı sunduk." diye konuştu.

Süt projelerine verdikleri desteklerden bahseden Oral, şunları kaydetti:

"Proje başlangıcında 75 kuruşa üreticiden alınan sütü, Ulusal Süt Konseyi fiyatlarına taşıdık. Projeye dahil olan üreticilerimiz ilk defa soğuk zincir süt desteği aldı ve ülkemizde bu projeyi gerçekleştiren ilk borsa olduk. Projeye dahil olan üreticilerimize valiliğimiz öncülüğünde yem, tohum ve temel gıda maddelerine ulaşmalarında destek sağladık. Şehir ekonomimize sigorta, yakıt, bakım onarım ve bunun gibi alış verişlerle yaklaşık 3 milyon lira katkıda bulunduk. Şu anda yaklaşık 40 milyon ödeme yaptığımız üreticilerimize, toplanan sütlerin mandıralara satışını gerçekleştirerek yıl sonuna kadar da yaklaşık 5 milyon lira ilaveyle toplamda 45 milyon lira ödemeyi hedefliyoruz."

Erzurum'da

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