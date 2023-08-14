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Erzurum'da "Taş Eserler Açık Hava Müzesi" açılış için gün sayıyor

14.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da arkeolojik kazılarda bulunan 500 taş eserin sergileneceği "Aziziye Belediyesi Taş Eserler Açık Hava Müzesi"nin yaklaşık 3 ay sonra açılması planlanıyor.

Çoğunluğu Aziziye ilçesindeki arkeolojik kazılarda çıkarılan ve 14. yüzyıl dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 taş eser, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Aziziye Belediyesine tahsis edilen Yakutiye ilçesindeki 7 dönümlük alanda sergilenecek.

Muratpaşa Mahallesi Paşalar Caddesi'ndeki "Aziziye Belediyesi Taş Eserler Açık Hava Müzesi"nde bir araya getirilen eserler arasında koç başlı taşlar, sandukalar, mancınık gülleleri, mezar taşları, sütun kaideleri ile kitabeler yer alıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, müzenin, eserlerle ilgili araştırma yapan uzman kişileri Erzurum'a çekeceğini söyledi.

Açık hava konseptinde yapılan müzenin büyük bölümünün tamamlandığını belirten Orhan, "Eserler arasında Ermenilerin iddialarını çürütecek taşlar ile buranın Türk yurdu olduğunu kanıtlayan taşlar var. Taşlar için yapılacak kataloglarda eserlerin özellikleri yazacak, bunları İngilizce ve çeşitli dillere çevirip, diğer ülkelerin büyükelçilerine, konsolosluklarına göndereceğiz." dedi.

Orhan, müzede bulunan Moğol topunu Moğolistan'da yaşayanların gelip, görmek isteyeceğini ve o taşlara dokunup fotoğraf çekileceğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE BU BOYUTTA ESER SAYISINA SAHİP AÇIK HAVA MÜZESİ YOK"

Taş eserlerin kataloglarını internet ortamı ve medya platformlarında yayınlayacaklarını anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Yurt dışında bunlarla ilgilenen kesimlerin haberdar olmasını sağladığımızda Erzurum'a gelmek isteyecekler. Müzemizin ülkemizde ve dünyada çeşitli örnekleri var ancak Türkiye'de bu boyutta eser sayısına sahip açık hava müzesi yok. İlk olarak biz Erzurum'da hayata geçireceğiz. Şehrimize katma değer sağlayacak. Buraya sırf müzemiz için dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler gelecek. Eserlerimizin akademik çalışmalarını müze müdürlüğü, fiziki çalışmalarını biz yürütüyoruz. Gece ışıklandırması kaldı, yaklaşık 3 ayda hizmete açılacak ve inşallah akın akın ziyaretçiyle dolacak."

Orhan, kentin yılda 1 milyon turisti ağırladığını belirterek, müzeyi yılda yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı misafirin ziyaret etmesini öngördüklerini söyledi.

Taş eserlerin şehrin farklı yerlerindeki eski yerleşim yerlerinden çıkarıldığını ifade eden Orhan, "Her taşın farklı özelliği var. Burada yapılacak akademik çalışmalar tamamlandığında belki de farklı bir tarihi durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla buradan ciddi anlamda akademik olarak çalışmalar, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri de çıkacaktır." şeklinde konuştu.

Orhan, kazılarda bulunan Uzundere ilçesindeki Öşvank Kilisesi'nin taştan yapılmış maketinin de müzede sergileneceğini sözlerine ekledi.

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