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Erzurum'da tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü

16.08.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın öldü

Erzurum'un Pasinler ilçesinde tüfeği temizlerken kendini vurduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Serçeboğazı Mahallesi'nde ikamet eden Nermin D. (35), eşi Muhammer D'ye ait ruhsatsız tüfeği temizlemek isterken kendini vurdu. İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Nermin D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammer D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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