Erzurum'da Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı

Erzurum'da, Orta Asya'dan Osmanlı dönemine dek uzanan ve Türk sporunun geçmişine ait 100'den fazla atlı spor, güreş, okçuluk, tomak, matrak ve tuluk gibi spor malzemesinin sergilendiği Türk Spor Tarihi Müzesi açıldı.

Aziziye ilçesindeki Reşat Karabacak Spor Lisesi'nde kurulan müzenin açılışına Vali Yardımcısı Can Atak, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile çeşitli kurumların yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Programda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunları gösterisinin ardından protokoldekiler kurdele keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Fatih Özbayraktar, AA muhabirine, okulda beden eğitimi ve Türk spor tarihi derslerini öğrencilerle işlediklerini belirterek, geçmişte Türk sporları yapılırken kullanılan malzemeleri o dönemde oldukları gibi yaptırıp okulda sergilediklerini söyledi.

Sergiyi 10 yıl boyunca zenginleştirip müzeye dönüştürdüklerini anlatan Özbayraktar, şöyle devam etti:

"Okulumuz, öğretmenlerimiz ve Türkiye'nin dört bir tarafından ustalarla görüşerek buradaki malzemeleri temin ettik. Müzede Türklerin Orta Asya'dan Hunlar'dan başlamak kaydıyla Oğuzlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde kullanılan spor malzemeleri var. Çin kaynakları, Türklerin Orta Asya'da kayak kaydığından bahsediyor, yine bu kaynaklar Göktürklerin buz tutan göller üzerinde sığır kemikleriyle av hayvanlarının peşine gittiklerinden bahsediyor. Bunlar günümüzdeki kayak ve pateni andırıyor. Çinliler o dönemlerde Türkleri sığır ve tahta ayaklı diye listelemişler."

Özbayraktar, müzede gökbörü, cirit, atlı sporlar, okçuluk, idman taşı, çengel oyunlarına ait malzemeler ile aşık, güreş ve Osmanlı döneminde oynanan tuluk, matrak ve tomak gibi 100'den fazla spor malzemesinin bulunduğunu anlatarak, bu malzemeleri, aslını yaşatmak amacıyla yaptırıp sergilediklerini dile getirdi.

Bu malzemeleri 10 yıl boyunca tarihi bilgi ve kaynaklar ışığında yaptırdıklarını vurgulayan Özbayraktar, "Amacımız tarihi yaşatmak, gençler bunları bilsin mantığıyla bu müzeyi hayata geçirdik. Türklerin Orta Asya'dan beri müthiş spor kültürü var, bunları yaşatıp tüm dünya ülkelerine tanıtmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

