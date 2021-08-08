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Erzurum'da üç gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışması sürüyor

08.08.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Valisi Okay Memiş: - "İçerideki suyu tahliye ediyoruz. Selden dolayı içerisi balçık, moloz, büyük taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. Umuyoruz ki hayattadır ve bunu ümit ederek çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz"

Erzurum'un İspir ilçesinde üç gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde üç gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanak nedeniyle bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'in (39) bulunması için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kızılay ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınları tahliye ediliyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AFAD Müdürü Selahattin Karslı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve Yakutiye Belediye Başkanı Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile tünel içinde ve etrafında incelemelerde bulundu.

- "Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz"

Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin kayalık ve sarp bir araziye sahip olduğunu söyledi.

Bölgede iklim değişkenliğinin de fazla olduğunu belirten Memiş, HES inşaatına tünel kazma çalışmasının devam ettiği sırada aniden gelen selle karşı karşıya kalındığını aktardı.

Tünelde 2 işçinin çalıştığı bilgisini veren Memiş, şunları kaydetti:

"Selle ilgili ikaz yapılıyor aslında ve selin geleceğini biliyorlar. Şu anda içeride mahsur kalan kardeşimiz tekrardan tünele giriyor. Çıkarken sel birden bastırıyor. Tahminlerimize göre şu anda tünel içerisinde. Tünel henüz bitmemiş ve eğimi fazla. İki işçiden bir tanesi sele rağmen kurtulabiliyor ancak içeride kalan kardeşimiz var. Onu bulmaya gayret ediyoruz. İçerideki suyu tahliye ediyoruz. Selden dolayı içerisi balçık, moloz, büyük taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. Umuyoruz ki hayattadır ve bunu ümit ederek çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Ekiplerle birlikte zamanla yarışıyoruz, hızlı hareket ediyoruz ama aynı zamanda da bir tehlike yaşanmamasına dikkat ediyoruz. 24 saat esasına göre çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde vatandaşımıza ulaşırız. Amacımız sağ olarak ulaşıp kurtarabilmek."

- Sağ kurtulan işçi olay anını anlattı

Tünelden sağ kurtulan Muhammet Solmaz ise tünelden çıktıkları sırada Aksöyek'in kendisine seslendiğini ve cihazın kapalı olup olmadığını sorduğunu anlattı.

Aksöyek'in bunun üzerine tünele girip cihazı kapatarak çıktığını anlatan Solmaz, "Çavuş bana 'Muhammet abi sel var, yağmur yağıyor, çıkalım.' dedi. Biz de acele edip çıkarken biraz geride kaldı. O anda tünele su gelmeye başladı. Ben de çavuşa, 'Acele edelim.' dedim. Bana baktı ve güldü. Tünel çıkışına 10-15 metre kaldığında havanın karanlık olduğunu gördüm. Bunu söylediğimde bana 'Yağmur yağıyor, şimşek çakıyor, ondandır.' dedi. Tam tünelin ağzına geldiğimde 5-6 metre arkamdaydı. O anda aniden sel geldi ve tünele vurdu. Ben kendimi zor attım. Ondan sonra çavuşu görmedim." şeklinde konuştu.

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