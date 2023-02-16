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Erzurum'da vatandaşlar, hayvanlarını satıp gelirini depremzedelere bağışladı

16.02.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını satarak gelirini, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler içi bağışladı.

İlçeye bağlı Akdağ Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, deprem bölgesi için başlatılan yardım seferberliğine büyükbaş hayvanlarını satarak destek oldu.

Toplanan büyükbaş hayvanların satışından elde edilen 166 bin lira, AFAD'ın banka hesabına yatırıldı.

Akdağ Mahallesini ziyaret eden Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, muhtar Sadık Yıldız ve yardımsever vatandaşları örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.

Yaptıkları yardımın, insanlık adına çok büyük değer taşıdığına dikkati çeken Uçar, mahalle sakinlerinin bu davranışının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Uçar, "Millet olarak, ne zaman zor duruma düşsek, ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa sizin gibi değerli, gönlünü, vatan ve millet sevdasına adamış kadirşinas insanlar her zaman imdada yetişmiştir. Erzurumlu olarak bizleri gururlandırdınız, muhtarımızın öncülüğünde yaptığınız bu yardımlardan ötürü hepinize minnettarız." dedi.

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