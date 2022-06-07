Erzurum'da yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Erzurum'da kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Hikmet C'nin kullandığı 25 DF 052 plakalı kamyon, Ağrı-Erzurum D-80 kara yolu Atatürk Üniversitesi kavşağında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Sürücü, tekeri patlayan ve yan dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiği bir süre tek şeritten sağladı.

Hafif yaralanan Hikmet C'ye ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz