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Erzurum'da yaralı bulunan puhu tedavisinin ardından doğaya salınacak

17.03.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan puhu, tedavi altında alındı.

Aşkale ilçesi kırsalında yaralı puhuyu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, puhuyu kent merkezindeki Yaban Hayatı İlkyardım ve Tedavi Birimi'ne getirdi.

Albayrak, yaptığı muayenede kuşun kanatlarında yaralanma tespit etti.

Tedavi, bakım ve beslenmesine başlanılan puhu, uzun süreli tedavilerinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilecek.

Puhu, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak.

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