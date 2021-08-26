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Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi

26.08.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Erzurum'da dün anahtarını içeride unuttuğu için evine komşusunun balkonundan girmeye çalışırken beline bağladığı ipin kopması sonucu 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi.S

Emekli coğrafya öğretmeni Reşat Coşkun için Narmanlı Camisi'nde öğlen namazının ardından tören düzenlendi.

Helallik istenmesi ve cenaze namazının kılınmasının ardından Coşkun'un cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine, Coşkun'un eski öğrencileri ile yakınları katıldı.

- Olay

Emekli öğretmen Coşkun, dün Yunus Emre Mahallesi Osman Bektaş Caddesi'nde anahtarını içeride unuttuğu evine, üst komşusunun balkonunda beline ip bağlayarak girmeye çalışmış ve bu sırada ipin kopması sonucu 3. kattan zemine düşmüştü.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Coşkun'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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