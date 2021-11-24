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Erzurum'daki depremlerden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor

24.11.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki depremlerden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor

Erzurum'da meydana gelen merkez üssü Köprüköy ilçesindeki 5,1 ve 4,7 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Erzurum Valiliği koordinesinde ekipler, depremden etkilenen mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

Hasar tespit çalışmaları sonucu hasarlı evlerine giremeyenlere teslim edilen konteynerlerde ve çadırlarda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, vatandaşların mağdur olmaması için ekipler tarafından depremzedelere soba ve kömür temin edilerek dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce de depremin etkisiyle yıkılan ahırların yerine hayvan çadırlarının kurulmasına devam ediliyor.

Yardımlardan faydalananlar, devletin ve ekiplerin yanlarında olduklarını, çadır ve konteyner sayesinde can kayıplarının önüne geçildiği, mağdur olmadıklarını ve ihtiyaçlarının giderildiğini ifade etti.

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