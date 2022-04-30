Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılarak hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden Büşra Bulut Tosun ile annesi Sevinç Bulut son yolculuklarına uğurlandı.

Olur Devlet Hastanesi morgundan alınan anne ve kızının cenazeleri Merkez Cami'sine getirildi.

Anne Sevinç Bulut ile Olur ilçesinde görevli sağlık personeli Büşra Bulut Tosun, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Büşra Bulut Tosun'un eşi Yunus Tosun'un cenazede çevredekilerin yardımıyla ayakta durduğu gözlendi.

Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, iki gün önce Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpışmış, kazanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

