YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılarak hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi

Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılarak hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi

30.04.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılarak hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi

Erzurum'un Olur ilçesinde çarpışan 2 otomobilin çaya düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden Büşra Bulut Tosun ile annesi Sevinç Bulut son yolculuklarına uğurlandı.

Olur Devlet Hastanesi morgundan alınan anne ve kızının cenazeleri Merkez Cami'sine getirildi.

Anne Sevinç Bulut ile Olur ilçesinde görevli sağlık personeli Büşra Bulut Tosun, burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Büşra Bulut Tosun'un eşi Yunus Tosun'un cenazede çevredekilerin yardımıyla ayakta durduğu gözlendi.

Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 34 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, iki gün önce Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpışmış, kazanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyorRamazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleştiÖğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti
Sahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldıSahte kimlikle 12 milyon liralık arsayı satan şüpheli, ikinci işinde tapu memuruna takıldı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Nisan Cumartesi

İmsak
03:34
Sabah
05:10
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:15
Yatsı
20:44

Erzurum Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Cumartesi

Dadaş Eczanesi
Palandoken
Polat Eczanesi
Yakutiye
Güllüce Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.