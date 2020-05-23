YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurumlu 3 bin çocuğun Kızılay gönüllüleriyle gelen "arafalık" mutluluğu

Erzurumlu 3 bin çocuğun Kızılay gönüllüleriyle gelen "arafalık" mutluluğu

ERZURUM HABERLERİ  | 23.05.2020 22:09 | Son Güncelleme

Erzurumlu 3 bin çocuğun Kızılay gönüllüleriyle gelen "arafalık" mutluluğu

Erzurum'da Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri, Kovid-19 salgını dolayısıyla dışarı çıkamayan ve bu yıl Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek çocukları unutmadı.

Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 3 bin çocuğa geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladıkları "arafalıkları" dağıttı.

Hazırladıkları paketleri merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziyiye'nin mahallelerine götüren 20 gönüllü, 3 bin çocuğa geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladıkları "arafalıkları"nı evleri ile sokaklarda ikram ettiler.

Çocuklar da kendilerine Ramazan Bayramı öncesi kendilerini sevindiren gönüllülere "Yaşasın Kızılay" tezahüratı yaptı.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalara ramazan ayından bir ay önce başladıklarını söyledi.

Ramazan ayının çalışmaları açısından çok bereketli geçtiğini aktaran Hıdıroğlu, "Arafalık Erzurum için önemli bir gelenek. Çocuklar her bayram öncesindeki arife gününde ellerinde poşetlerle kadim geleneğimizi yaşatır, evlerden arafalıklarını toplarlar. Bu yıl pandemi dolayısıyla dışarı çıkamayan çocuklarımıza ulaşmak istedik. İçinde ceviz, fıstık, şeker doldurduğumuz poşetleri çocuklarımıza verdik, onları sevindirdik." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Erdinç Acar: “Konutta alıcıya gün doğdu”

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Kazaya sebep olan sürücü kaçtı

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Taşova yaylaları beyaza büründü

Taşova yaylaları beyaza büründü

Gürkan, Sümerparkta incelemelerde bulundu

Gürkan, Sümerparkta incelemelerde bulundu

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:59
Sabah
04:46
Öğle
12:17
İkindi
16:12
Akşam
19:37
Yatsı
21:17

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Şükrüpaşa Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Erzurum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yanak yağları yüzü daha kilolu gösteriyor

Yanak yağları yüzü daha kilolu gösteriyor

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.