Erzurumlu 3 bin çocuğun Kızılay gönüllüleriyle gelen "arafalık" mutluluğu

Erzurum'da Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri, Kovid-19 salgını dolayısıyla dışarı çıkamayan ve bu yıl Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek çocukları unutmadı.

Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 3 bin çocuğa geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladıkları "arafalıkları" dağıttı.

Hazırladıkları paketleri merkez ilçeler Palandöken, Yakutiye ve Aziyiye'nin mahallelerine götüren 20 gönüllü, 3 bin çocuğa geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladıkları "arafalıkları"nı evleri ile sokaklarda ikram ettiler.

Çocuklar da kendilerine Ramazan Bayramı öncesi kendilerini sevindiren gönüllülere "Yaşasın Kızılay" tezahüratı yaptı.

Türk Kızılay Palandöken Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Hıdıroğlu, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalara ramazan ayından bir ay önce başladıklarını söyledi.

Ramazan ayının çalışmaları açısından çok bereketli geçtiğini aktaran Hıdıroğlu, "Arafalık Erzurum için önemli bir gelenek. Çocuklar her bayram öncesindeki arife gününde ellerinde poşetlerle kadim geleneğimizi yaşatır, evlerden arafalıklarını toplarlar. Bu yıl pandemi dolayısıyla dışarı çıkamayan çocuklarımıza ulaşmak istedik. İçinde ceviz, fıstık, şeker doldurduğumuz poşetleri çocuklarımıza verdik, onları sevindirdik." dedi.

