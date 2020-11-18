Erzurumlu bilim insanı İsmail Saib Sencer’in ismi kütüphaneye verildi

Erzurum’da yeni yapılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına ait en büyük İl Halk Kütüphanesi özelliğine sahip kütüphaneye, İsmail Saib Sencer ismi verildi. Kütüphane 9750m2 alanı, konferans ve sinema salonları her yaşa uygun okuma salonları, sesli çalışma salonları, Atölyeleri, Spor etkinlik bölümleriyle tam bir yaşam alanı olarak tasarlanmış, Ocak ayı itibariyle okuyucu kabul etmeye başlamıştı.

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, “Kütüphanemiz adeta Türkiye’de bir inci hüviyetinde oldu. Günlük yaklaşık 600 öğrencimize hizmet veriyoruz. Bu kütüphane Erzurum’a çok yakıştı. Şimdi konusunda da , uzun süredir düşündüğümüz Erzurum’lu bilim insanı İsmail Saib Sencer karar kılındı. İsmail Saib Sencer hocaya, kütüphaneciliğin kurucusu, modern dizgi mimarı, kitapların hafızı, ayaklı kütüphane gibi sıfatlar yakıştırılmaktadır.6 dil bilen ve 1940’da ölümünde 4 devlet başkanı tarafından taziye yayımlanan İsmail Saib Sencer sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da sık sık örnek gösterilmekte ve gençlere hatırlatılmaktadır. 28 Kasım’da sayın Cumhurbaşkanımız’ın kütüphanemizi açacak olması da çok manidar olacaktır” dedi.



