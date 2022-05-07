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"Erzurumlu Mümessil" filminin galası Erzurum'da yapıldı

07.05.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Erzurumlu Mümessil" filminin galası Erzurum'da yapıldı

Yönetmen Servet Aksoy'un imzasını taşıyan "Erzurumlu Mümessil" filminin galası, Erzurum'da gerçekleştirildi.

Başrollerini Burak Bozdağ, Burcu Binici, Dila Danışman, Recep Cinisli, Ayhan Taş ve Selahattin Taşdöğen'in paylaştığı filmin alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapılan galasına, Erzurum Valisi Okay Memiş, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Film, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ilaç mümessili olan Burak'ın başarılı olmak için çabalamasını ve mesleğini yaparken yaşadığı talihsizlikleri konu ediniyor.

Gala gecesinde basın mensuplarına açıklama yapan filmin oyuncusu Burak Bozdağ, projenin başlangıcında olduğu gibi aynı heyecanı yaşadığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde filmin çekimlerine başladıklarını belirten Bozdağ, "Erzurum o dönemde 3. riskli bölgeydi ama 120 kişilik ekibimizle büyük bir cesaretle buraya geldik. Çekimler yaklaşık bir ay sürdü, sonrasında da pandemi vardı." dedi.

Bozdağ, filmin Türk aile yapısına uygun şekilde çekildiğini, tam bir aile filmi olduğunu dile getirerek, "Film durum ve karakter komedisidir. Erzurumlu mümessil sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve arz talep meselesi oldu dolayısıyla Erzurum kimliği olan değil, tüm Türk milletinin kahramanı gibi oldu ve işi sinemaya kadar taşıdı. Filmimiz için çok umutluyuz." diye konuştu.

Güçlü bir kadro ile çalıştıklarını anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Güçlü bir oyuncu kadrosu ile çalıştık, o yüzden çok heyecanlıyız. Salonlarımız dolup taşıyor. Erzurumlu, filmine sahip çıkıyor çünkü bu bir Burak Bozdağ, Halil Karapınar filmi değil, Erzurum filmidir. Biz bugün bir doğum yaptık, çocuk dünyaya getirdik, doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik, Erzurumlunun kucağına verdik. Yedirsin, içirsin, büyüksün ve yürütsünler istiyoruz."

Bozdağ, film çekmenin hayali olduğunu dile getirerek, "Benim bu çok eski bir hayalimdi ve başından sonuna kadar her saniyesinde Erzurum'da çekilmiş Erzurum'un ilk filmidir. Ayrıca komedi türünde de Erzurum'da bir ilktir." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncularından Recep Cinisli de film yapmanın zor bir iş olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Film yapmak her babayiğidin işi değil, ben uzun zamandır hem oyunculuk hem de yapımcılık yapıyorum. Bana deseniz ki 'Bir sinema filmi yapar mısın?' Benim cesaretim yok. Niye? Sinema kolay değil, iddialı bir iş. Burak Bey hem yazıyor hem oynuyor takdire şayan bir arkadaşımız. Erzurumlular buna sahip çıkacak biz sadece figürüz. Seyircimizden ümitliyiz, destek verirlerse daha ileri gideriz."

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