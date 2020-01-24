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Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

ERZURUM HABERLERİ  | 24.01.2020 17:53 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor.

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

BB Erzurumspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin yankıları sürüyor. Erzurumlu ses sanatçısı Dilek Şengül uyarladığı türküsüyle Beşiktaş’a gönderme yaptı.
TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaştığı Beşiktaş’ı sahasında ve deplasmanda 3-2’lik skorla mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Tarihi başarının ardından Erzurumlu ses sanatçısı Dilek Şengül, "Erzurum’dan Erzincan’a yol gider" türküsünü "Erzurum’dan Vodofone’a yol gider" sözleriyle değiştirerek Beşiktaş’a gönderme yaptı.
Şengül’ün uyarladığı türkünün sözleri ise şöyle:
“Erzurum’dan Vodafone’a yol gider. Karius’a deste deste gol gider. Yer yeri Abdullah Avcı yer yeri. Başakşehir’i bekletme Avcı dön geri.”
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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