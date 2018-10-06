Erzurumspor 1 - 0 Alanyaspor

Erzurumspor, bu sonuçla puanını 5'e çıkarken 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Dadaşlar, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak şeytanın bacağını kırdı. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve oldukça temposuz geçen ilk devre golsüz sona ererken perdeyi 54'te Taylan Antalyalı açtı.

GOL: Dk. 54 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dk. 42 Lokman Gör, Dk. 74 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Ceyhun Gülselam, 90+5 Baiano (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 23: Bobo'nun pasıyla sol çaprazda ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

DAKİKA 25: Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in çalım atarak girdiği ceza sahası içinde uzak direğe çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

DAKİKA 34: Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Auremir'in direk kaleye çektiği şutta top auta gitti.

DAKİKA 45+4: Mavi-beyazlı ekip gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan Sunu'nun ceza sahasına yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Kone, müsait pozisyonda topa iyi vuramadı, kaleci Haydar Yılmaz topu kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 48: Sol çaprazda topla buluşan Özer Hurmacı, Merih Demiral'ı geçtikten sonra yakın direğe çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

DAKİKA 54: Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol çaprazdaki Özer Hurmacı'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan Antalya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

DAKİKA 58: Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Taylan Antalyalı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

DAKİKA 66: Sağ çaprazda topla buluşan Villafanez'in sert şutunda kaleci Sehic güçlüklü topu çıkardı.

DAKİKA 84: Merih Demiral'ın savunmadaki hatası nedeniyle ceza sahası içinde topla buluşan Thy'in kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

