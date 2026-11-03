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Lukaku'dan Liverpool maçı öncesi İsmail Kartal itirafı! 'Canının acıdığını biliyorduk'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de golcü Romelu Lukaku ve teknik direktör Kuyt, kritik mücadele öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Son dönemde alınan sonuçlardan memnun olmadığını açıkça dile getiren yıldız futbolcu, hem takımın hedeflerini hem de İsmail Kartal'ın ayrılışını değerlendirdi.

Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Lukaku'dan Liverpool maçı öncesi İsmail Kartal itirafı! 'Canının acıdığını biliyorduk'
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku, Liverpool karşılaşması öncesinde takımın son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcunun İsmail Kartal hakkındaki sözleri de gündem yarattı.

"DÖRT GÖZLE KADIKÖY'DE OLMAYI BEKLİYORUM"

Lukaku dan Liverpool maçı öncesi İsmail Kartal itirafı! Canının acıdığını biliyorduk 1

Dirk Kuyt, Liverpool ile deplasmanda oynamak yerine İngiliz ekibini Kadıköy'de ağırlamayı tercih ettiğini belirterek, bu karşılaşmanın Fenerbahçe için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli takımın iyi bir maç planına sahip olduğunu ve buna inanmaları gerektiğini vurgulayan Kuyt, "Fenerbahçe taraftarlarının da Şampiyonlar Ligi arenasında kendisini göstermesini istiyorum. Dört gözle Kadıköy'de olmayı bekliyorum. Taraftarlarımız arkamızda olacaktır ve en büyük şansımız bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

LUKAKU: "DURUMDAN MUTLU DEĞİLİM!"

Lukaku dan Liverpool maçı öncesi İsmail Kartal itirafı! Canının acıdığını biliyorduk 2

Fenerbahçe'nin son dönemde istediği sonuçları alamamasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Lukaku, fiziksel açıdan iyi durumda olduğunu ancak önceliğinin takımın kazanması olduğunu vurguladı.

Belçikalı golcü, "Fiziksel olarak oldukça iyi durumdayım. Ama işin sonunda kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe şu anda kazanmıyor. O yüzden mutlu değilim. Kulüp de mutlu değil. Yarın taraftarlarımıza istedikleri iyi oyunu vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Lukaku dan Liverpool maçı öncesi İsmail Kartal itirafı! Canının acıdığını biliyorduk 2

Maç kaybetmekten hoşlanmadığını belirten Lukaku, takımın yeniden çıkışa geçmesi için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Yıldız futbolcu, "Maçları kaybediyoruz. Maç kaybetmeyi sevmem. Kulüp de böyle bir durumda olmak istemiyor. Takım için daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Teknik direktörümüzle bir planımız bulunmakta. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Göztepe karşılaşmasında takımın potansiyelini gösterdiğini ancak bunun devamlılığının önemli olduğunu belirten Lukaku, "Göztepe maçında elimizdeki potansiyeli gösterdik ama bunun sürekliliğini göstermemiz gerekiyor. Onu yavaş yavaş çözeceğiz ve ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

LIVERPOOL MAÇI İÇİN İDDİALI MESAJ

Lukaku dan Liverpool maçı öncesi İsmail Kartal itirafı! Canının acıdığını biliyorduk 4

İngiliz ekibi karşısında alçakgönüllü ancak özgüvenli bir şekilde sahaya çıkacaklarını belirten Lukaku, Avrupa'da kalitelerini göstermek istediklerini söyledi.

Belçikalı yıldız, "Maça oldukça alçakgönüllü bir şekilde yaklaşacağız. Avrupa seviyesinde kalitemizi göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CANININ ACIDIĞINI GÖREBİLİYORDUK"

Lukaku dan Liverpool maçı öncesi İsmail Kartal itirafı! Canının acıdığını biliyorduk 5

Lukaku'nun basın toplantısında en dikkat çeken açıklamalarından biri de İsmail Kartal hakkındaki sözleri oldu. Deneyimli teknik adamın ayrılışının kendisini üzdüğünü belirten golcü futbolcu, Kartal'a teşekkür etti.

Lukaku, "Teknik direktörün ayrılması iyi bir şey değil. Gerçekten kulübün içerisinden birisi ve böyle durumlardan geçmek çok üzücü olabiliyor. Her seferinde kötü bir sonuç aldığımızda canının acıdığını görebiliyorduk. Fenerbahçe için en iyisini istiyordu. Kulübün istediği şeyi sunamadık ve kulüp bir karar aldı. Buraya gelme şansı verdiği için bireysel olarak ona her zaman müteşekkir olacağım" dedi.

"TARAFTARIN BİZİM ARKAMIZDA OLACAĞINA EMİNİM"

Lukaku dan Liverpool maçı öncesi İsmail Kartal itirafı! Canının acıdığını biliyorduk 6

Takımın artık sorumluluk alması ve galibiyet serisi yakalaması gerektiğini vurgulayan Lukaku, taraftarlara da mesaj gönderdi.

Belçikalı golcü, "Şu andan sonra yukarıya doğru ivme göstermemiz gerekiyor. Maç kazanıp, ondan sonraki maça bakmamız gerekiyor. Bizim de bunu göstermemiz gerekiyor. Taraftarın bizim arkamızda olacağına eminim. Bu taraftar elinden geleni yapıyor. Bizim de artık sorumluluğu alıp devam etmemiz gerekiyor" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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İsmail Kartal Liverpool Romelu Lukaku fenerbahçe şampiyonlar ligi Basın toplantısı
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