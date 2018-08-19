Kartal'ı Quaresma uçurdu

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni takımı Erzurumspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maça fırtına gibi başlayan Erzurumspor ilk yarıda Beşiktaş'ı deyim yerindeyse bozguna uğrattı. Sağlı-sollu ataklarla Beşiktaş kalesini abluka altına alan Erzurumspor, ilk yarıyı da 16. dakikada Scuk'un golüyle 1-0 önde tamamladı. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ İkinci devreye Beşiktaş etkili başladı. Erzurum'u kendi yarı sahasına hapseden Siyah-Beyazlılar, 53'te Quaresma'nın asistinde Gökhan Gönül'ün kafasıyla durumu 1-1'e getirdi. Rüzgarı arkasına alan Kartal, 76. dakikada Erzurum savunmasının hatası sonrası Quaresma'nın asistinde Negredo'nun çok klas golüyle 2-1 öne geçti. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Tolgay'ın güzel pasına hareketlenen Lens, kaleci Hakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Quaresma, Beşiktaş'ın 3-1'lik zaferini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Beşiktaş ligde 2'de 2 yaparken, Erzurumspor ise 1 puanda kaldı. Beşiktaş'ta penaltı pozisyonunda sakatlanan Lens soyunma odasına gitti ve Siyah-Beyazlılar oyunun son bölümünü 10 kişi oynadı.

ERZURUMSPOR 1 - 3 BEŞİKTAŞ STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Schwechlen, Hakan Arslan, Scuk (Dk. 74 Kone), Taylan Antalyalı, Sunu (Dk. 66 Erhan Çelenk), Özer Hurmacı (Dk. 82 Thy), Emrah Başsan, Munsy

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip Uysal (Dk. 72 Lens), Quaresma, Oğuzhan Özyakup (Dk. 37 Caner Erkin), Babel, Negredo (Dk. 81 Tolgay Arslan) GOLLER: Dk.16 Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 53 Gökhan Gönül, Dk. 77 Negredo, Dk. 86 Quaresma (Penaltıdan) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 69 Adriano, Dk. 74 Lens, Dk 79 Güven Yalçın (Yedek kulübesinde) (Beşiktaş) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 14: Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole yaklaştı. Ceza yayının sol çaprazında topu alan Emrah Başsan'ın ceza sahası içerisine girip çektiği şut Vida'dan döndü. Pozisyonun devamında Hakan Arslan'ın aşırtma kaleye gönderdiği topu kaleci Tolga Zengin parmaklarının ucuyla kornere attı.

DAKİKA 16: Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza alanı ön çizgisinde karşılayan Scuk, meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0

DAKİKA 31: Kısa paslaşmalar sonucu kaleyi cepheden gören bir pozisyonda Scuk'un uzak mesafeden çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

DAKİKA 32: Büyükşehir Belediye Erzurumspor ikinci gole yaklaştı. Ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Emrah Başsan, meşin yuvarlağı direk kaleye gönderdi. Kaleci Tolga Zengin'in güçlükle çıkardığı topu ceza sahası sol çaprazında müsait durumda bulunan Taylan Antalyalı dışarı gönderdi.

DAKİKA 34: Mavi-beyazlı ekibin atağında Emrah Başsan ceza alanı sol çaprazından meşin yuvarlağa sert vurdu. Tolga Zengin'in güçlükle çeldiği top Taylan Antalyalı'nın önünde düştü. Tolga Ünlü'nün bekletmeden vurduğu top üstten auta çıktı.

DAKİKA 42: Ceza alanı içinde topla buluşan Quaresma sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak Hakan Canbazoğlu'nda kaldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 53: Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa hareketlenen Gökhan Gönül, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

DAKİKA 77: Pepe'nin orta alandan attığı uzun topla sağ kanatta buluşan Quaresma'nın pasında Negredo ceza sahasında şık bir topuk vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1

DAKİKA 86: Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Tolgay Arslan'ın attığı ara pasına hareketlenen Lens, kaleci Hakan Canbazoğlu ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Quaresma, kaleci Hakan'ın solundan topu ağlara gönderdi: 3-1 MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, LASK Linz takımına karşı oynadıkları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip Uysal, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Negredo 11'i ile çıktı. Tecrübeli teknik adam LASK Linz maçında görev alan Enzo Roco yerine Domagoj Vida, Caner Erkin yerine Gökhan Gönül, Tolgay Arslan yerine Necip Uysal, Jeremain Lens yerine Ricardo Quaresma, Cyle Larin yerine ise Alvaro Negredo'ya ilk 11'de şans verdi.

ERZURUMSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'in ilk haftasında 3-2 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçına göre kadroda 2 oyuncu değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Beşiktaş karşısına, Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Schwechlen, Hakan Arslan, Scuk, Taylan Antalyalı, Sunu, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Munsy 11'i ile çıktı. Altıparmak, Atiker Konyaspor maçında oynattığı Erhan Çelenk yerine Emrah Başsan, Thy yerine Munsy'i sahaya sürdü. ERZURUM'UN 17 YILLIK SÜPER LİG HASRETİ SON BULDU

Erzurum şehrinin 17 yıllık Süper Lig hasreti Beşiktaş maçıyla sona erdi. Erzurum'da taraftarların Süper Lig heyecanı 1968'de kurulan Erzurumspor Kulübü'nün Türkiye 1. Ligi'ne yükselme başarısı göstermesiyle başlamış ve 3 sezon bu ligde kalan mavi-beyazlıların, 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig'e düşmesiyle son bulmuştu. 2010'da kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un amatör ligden başlayarak 8 yılda Süper Lig'e uzanan başarısı şehirde heyecan uyandırırken, Erzurumlular 17 yıl aranın ardından ilk kez sahasında bir Süper Lig maçı izledi. Ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş maçıyla birlikte evinde bu sezon ilk kez evinde Süper Lig maçına çıktı.