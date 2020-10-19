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Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Covid-19 testi pozitif çıktı

ERZURUMSPOR HABERLERİ  | 19.10.2020 18:31 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in Covid-19 testi pozitif çıktı

BB Erzurumspor, Başkan Hüseyin Üneş’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Erzurumspor: "Başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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