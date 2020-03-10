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Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 10.03.2020 21:32 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada "Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz" denildi.

BB Erzurumspor ligde 46 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün cumartesi günü Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra da Güney ekibi, teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollarını ayırmıştı.


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Erzurumspor erkan sözeri ayrılık

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