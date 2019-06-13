Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi

Yeni sezonda Süper Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, yeni teknik direktörünü buldu.
Mavi-beyazlılar, Ümit Milli Takımı’nda Teknik Direktör Vedat İnceefe’nin yardımcısı olarak görev yapan Muzaffer Bilazer ile anlaştı. Takımın başına Muzaffer Bilazer’i getiren Erzurum ekibinde, basın sözcüsü Ahmet Dal tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğu açıklandı.
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