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Erzurumspor FK - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Erzurumspor FK, Arca Çorum FK'yi evinde ağırlıyor. İki takım arasındaki bu maç, ligdeki sıralama açısından önemli bir mücadele olacak.

Erzurumspor FK - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig
Erzurumspor FK
Cumartesi 13:30
31.10.2026
Arca Çorum FK
Stadyum: Kazım Karabekir Stadı Yayın: beIN Sports

Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK, 31 Ekim 2026 saat 13:30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşıyor.

Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maça galibiyet hedefiyle çıkacak.

Lig Durumu

Erzurumspor FK

8. Trendyol Süper Lig
O
9
G
4
B
2
M
3
P
14
8
Attığı Gol
12
Yediği Gol
-4
Averaj

Arca Çorum FK

9. Trendyol Süper Lig
O
9
G
4
B
1
M
4
P
13
18
Attığı Gol
15
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Erzurumspor FK 8 / 12
Arca Çorum FK 18 / 15

İç Saha / Deplasman Performansı

Erzurumspor FK İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
4 – 4
Arca Çorum FK Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 1 / 2
Gol
12 – 11

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 8. sırada.

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Erzurumspor FK G G B G M

tüm kulvarlar

  • 24.10.2026 Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G
  • 17.10.2026 Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G
  • 10.10.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M
Arca Çorum FK M G G M G

tüm kulvarlar

  • 25.10.2026 Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 16.10.2026 Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 11.10.2026 Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Erzurumspor FK, son 5 lig maçında 3 galibiyet elde edip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Arca Çorum FK ise son dönemdeki formuyla amaçlarını geçerli kılmak istiyor.

Eksik Oyuncular

Erzurumspor FK

1 eksik
Mustafa Yumlu Sakat Arka Adalesinden Sakat

Arca Çorum FK

2 eksik
Fredy Sakat Ayak Parmağında Kırık
Çağlar Söyüncü Sakat Diz Sakatlığı

Erzurumspor FK kadrosunda Mustafa Yumlu (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Arca Çorum FK kadrosunda Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) ve Çağlar Söyüncü (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Eren Tozlu Erzurumspor FK 3 Gol 1 Asist
Miguel Cardoso Erzurumspor FK 3 Gol 0 Asist
Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 1 Gol 2 Asist
Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist
Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 4 Asist
Jesus Ramirez Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist
Cengiz Ünder Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist
Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist

Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis.

İkili Rekabet
3 Erzurumspor FK
2 Beraberlik
0 Arca Çorum FK
  • 02.05.2026 Çorum FK 1-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig
  • 28.12.2025 Erzurumspor FK 1-0 Çorum FK Trendyol 1. Lig
  • 09.04.2025 Erzurumspor FK 1-1 Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig
  • 30.11.2024 Ahlatcı Çorum FK 0-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig
  • 28.04.2024 Erzurumspor FK 2-1 Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 6, Arca Çorum FK 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı ne zaman?

31 Ekim 2026'da oynanacak.

Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı saat kaçta?

Maç 13:30'da başlayacak.

Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçı hangi kanalda?

Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Erzurumspor FK - Arca Çorum FK maçında hangi oyuncular eksik?

Mustafa Yumlu, Fredy ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Erzurumspor FK ve Arca Çorum FK'nın ligde kaç puanı var?

Erzurumspor FK'nın 14, Arca Çorum FK'nın ise 13 puanı var.

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