Erzurumspor FK - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Erzurumspor FK Cumartesi 13:30 Arca Çorum FK

Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK, 31 Ekim 2026 saat 13:30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşıyor.

Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maça galibiyet hedefiyle çıkacak.

Lig Durumu Erzurumspor FK 8. Trendyol Süper Lig O 9 G 4 B 2 M 3 P 14 8 Attığı Gol 12 Yediği Gol -4 Averaj Arca Çorum FK 9. Trendyol Süper Lig O 9 G 4 B 1 M 4 P 13 18 Attığı Gol 15 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Erzurumspor FK 8 / 12 Arca Çorum FK 18 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı EF Erzurumspor FK İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 4 – 4 AÇ Arca Çorum FK Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 12 – 11

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 8. sırada.

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 9. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Erzurumspor FK G G B G M tüm kulvarlar Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M Arca Çorum FK M G G M G tüm kulvarlar Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Erzurumspor FK, son 5 lig maçında 3 galibiyet elde edip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Arca Çorum FK ise son dönemdeki formuyla amaçlarını geçerli kılmak istiyor.

Eksik Oyuncular Erzurumspor FK 1 eksik Mustafa Yumlu Arca Çorum FK 2 eksik Fredy Çağlar Söyüncü

Erzurumspor FK kadrosunda Mustafa Yumlu (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.

Arca Çorum FK kadrosunda Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) ve Çağlar Söyüncü (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Eren Tozlu Erzurumspor FK 3 Gol 1 Asist Miguel Cardoso Erzurumspor FK 3 Gol 0 Asist Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 1 Gol 2 Asist Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 4 Asist Jesus Ramirez Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist Cengiz Ünder Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist

Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis.

İkili Rekabet 3 Erzurumspor FK 2 Beraberlik 0 Arca Çorum FK Çorum FK 1-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK 1-0 Çorum FK Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK 1-1 Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK 0-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK 2-1 Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 6, Arca Çorum FK 3 gol attı.