Erzurumspor FK - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK, 31 Ekim 2026 saat 13:30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşıyor.
Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. İki takım da bu maça galibiyet hedefiyle çıkacak.
Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 8. sırada.
Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 13 puanla 9. sırada.
Erzurumspor FK, son 5 lig maçında 3 galibiyet elde edip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Arca Çorum FK ise son dönemdeki formuyla amaçlarını geçerli kılmak istiyor.
Erzurumspor FK kadrosunda Mustafa Yumlu (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) yer almıyor.
Arca Çorum FK kadrosunda Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) ve Çağlar Söyüncü (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 6, Arca Çorum FK 3 gol attı.
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