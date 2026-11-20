Trendyol Süper Lig Erzurumspor FK Pazar 13:30 Göztepe

Erzurumspor FK, Göztepe ile 22 Kasım 2026 tarihinde Kazım Karabekir Stadı'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Erzurumspor FK, Göztepe karşısında kazanmak için sahaya çıkıyor. İki ekip de Trendyol Süper Lig'deki mevcut durumlarıyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu Erzurumspor FK 12. Trendyol Süper Lig O 11 G 4 B 2 M 5 P 14 10 Attığı Gol 17 Yediği Gol -7 Averaj Göztepe 10. Trendyol Süper Lig O 11 G 4 B 3 M 4 P 15 22 Attığı Gol 19 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Erzurumspor FK 10 / 17 Göztepe 22 / 19 İç Saha / Deplasman Performansı EF Erzurumspor FK İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 0 / 2 Gol 5 – 7 G Göztepe Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 2 / 1 Gol 15 – 10

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 12. sırada.

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 15 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Erzurumspor FK M M G G B tüm kulvarlar Çaykur Rizespor 2-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B Göztepe M G G G G tüm kulvarlar Göztepe 1-2 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

Erzurumspor FK son beş maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Göztepe ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle daha etkili bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular Erzurumspor FK ✓ Bilinen eksik yok Göztepe 3 eksik Luka Gugeshashvili Furkan Bayır Ibrahim Sabra

Göztepe kadrosunda Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Eren Tozlu Erzurumspor FK 3 Gol 1 Asist Miguel Cardoso Erzurumspor FK 3 Gol 0 Asist Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 1 Gol 2 Asist Ibrahim Diabate Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist Juan Göztepe 7 Gol 1 Asist Andre Henrique Göztepe 4 Gol 1 Asist Alexis Antunes Göztepe 1 Gol 2 Asist Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist

Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexis Antunes.

İkili Rekabet 1 Erzurumspor FK 1 Beraberlik 3 Göztepe Erzurumspor FK 0-1 Göztepe Ziraat Türkiye Kupası

Göztepe 3-0 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK 3-2 Göztepe Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK 0-1 Göztepe Trendyol 1. Lig

Göztepe 1-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 1, Göztepe 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 4, Göztepe 8 gol attı.