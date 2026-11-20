Erzurumspor FK, Göztepe ile 22 Kasım 2026 tarihinde Kazım Karabekir Stadı'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Erzurumspor FK, Göztepe karşısında kazanmak için sahaya çıkıyor. İki ekip de Trendyol Süper Lig'deki mevcut durumlarıyla dikkat çekiyor.
Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 12. sırada.
Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 15 puanla 10. sırada.
Erzurumspor FK son beş maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Göztepe ise 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle daha etkili bir performans sergiliyor.
Göztepe kadrosunda Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme) yer almıyor.
Erzurumspor FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Eren Tozlu, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Guram Giorbelidze. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexis Antunes.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Erzurumspor FK 1, Göztepe 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 4, Göztepe 8 gol attı.
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