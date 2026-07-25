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Erzurumspor FK, ikinci etap kampını tamamladı

2026-2027 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, 13 Temmuz’da başladığı ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Erzurumspor FK, ikinci etap kampını tamamladı

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen kampta mavi-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını fiziksel, taktiksel ve teknik antrenmanlarla sürdürürken hazırlık maçlarında da son durumunu görme fırsatı buldu.

Erzurumspor FK, ikinci etap kampını tamamladı 1

Erzurum temsilcisi, ikinci etap kamp programı kapsamında iki hazırlık karşılaşmasına çıktı. Mavi-beyazlılar, ilk hazırlık maçında 17 Temmuz Cuma günü Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 Nolu Saha’da karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Erzurumspor FK, ikinci etap kampını tamamladı 2

Erzurumspor FK, ikinci hazırlık maçında ise 23 Temmuz Perşembe günü Kuveyt Premier Lig ekiplerinden Al Arabi SC ile karşılaştı. Mavi-beyazlı ekip, ikinci yarıda Mustafa Fettahoğlu’nun iki ve Enes Karakaş’ın bir golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İkinci etap kamp çalışmalarını tamamlayan Erzurumspor FK’ya iki gün izin verildi. Mavi-beyazlı ekip, 27 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde yeniden toplanarak yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Erzurumspor FK, yeni sezon öncesindeki son hazırlık programı kapsamında 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihlerinde iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Karşılaşmaların rakipleri, saatleri ve diğer detayların ilerleyen günlerde kulüp tarafından açıklanacağı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
erzurumspor
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