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Otizmli yüzücü Tuna Tunca’dan Kuzey Kanalı’nda tarihi başarı

Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’nın ardından zorlu Kuzey Kanalı’nı da yüzerek geçen Tuna Tunca, Ocean’s 7’de üçüncü parkuru yaklaşık 16 saat sonunda geride bıraktı.

Otizmli yüzücü Tuna Tunca’dan Kuzey Kanalı’nda tarihi başarı

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık su yüzme serilerinden Ocean’s 7 kapsamında yer alan Kuzey Kanalı geçişini başarıyla tamamladı. Tunca, daha önce Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı’nı da geçmişti. İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcusu, eylül ayında Ocean’s 7’nin dördüncü parkuru olan Catalina Kanalı’nı yüzmeyi hedefliyor. Ocean’s 7’yi bugüne kadar Türkiye’den yalnızca Bengisu Avcı tamamladı.

Otizmli yüzücü Tuna Tunca’dan Kuzey Kanalı’nda tarihi başarı 1

Tuna Tunca, 14 derece sıcaklıktaki ve Aslan Yelesi denizanalarının bulunduğu Kuzey Kanalı’nda Kuzey İrlanda’nın Donaghadee kıyısından suya girdi. Yaklaşık 40 kilometrelik parkurun ilk yarısını altı saatte tamamlayan Tunca, güçlü gelgitlere ve soğuyan havaya rağmen temposunu korudu.

Otizmli yüzücü Tuna Tunca’dan Kuzey Kanalı’nda tarihi başarı 2

Anne Gül Nur Tunca, antrenör Mert Onaran ve Emre Deliveli’nin destek verdiği geçişte ekip, güçlü akıntılar nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Son bölümde yaklaşık 3 saat boyunca aynı noktada kulaç atan Tuna Tunca’ya antrenörü Mert Onaran da suya girerek eşlik etti ve birlikte mücadeleyi sürdürdüler.

Yaklaşık 16 saat süren zorlu yüzüşün ardından İskoçya’nın Port Patrick kıyısına ulaşan Tuna Tunca, Türk bayrağını kaldırarak Kuzey Kanalı geçişini tamamladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yüzme
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