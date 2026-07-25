UEFA'dan Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçlarına hakem ataması

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Avrupa'da tur mücadelesi verecek temsilcilerimiz Beşiktaş ile RAMS Başakşehir'in maçlarını yönetecek isimler de netlik kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ın karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇINI VERBOOMEN YÖNETECEK

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşılaşacak RAMS Başakşehir'in mücadelesinde ise Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen iki temsilcimiz, rövanş maçlarında avantajlı sonuç için sahaya çıkacak.