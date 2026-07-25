SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

UEFA'dan Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçlarına hakem ataması

Beşiktaş ile RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında oynayacağı rövanş karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.

UEFA'dan Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa maçlarına hakem ataması
Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı. Avrupa'da tur mücadelesi verecek temsilcilerimiz Beşiktaş ile RAMS Başakşehir'in maçlarını yönetecek isimler de netlik kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

UEFA dan Beşiktaş ve Başakşehir in Avrupa maçlarına hakem ataması 1

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ın karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇINI VERBOOMEN YÖNETECEK

UEFA dan Beşiktaş ve Başakşehir in Avrupa maçlarına hakem ataması 2

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşılaşacak RAMS Başakşehir'in mücadelesinde ise Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen iki temsilcimiz, rövanş maçlarında avantajlı sonuç için sahaya çıkacak.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otizmli yüzücü Tuna Tunca’dan Kuzey Kanalı’nda tarihi başarıOtizmli yüzücü Tuna Tunca’dan Kuzey Kanalı’nda tarihi başarı
Erzurumspor FK, ikinci etap kampını tamamladıErzurumspor FK, ikinci etap kampını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Hakem Başakşehir beşiktaş konferans ligi uefa avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Gülistan Doku cinayetinde itiraf geldi! "Talimatı Handan Sonel verdi: 100 bini al, cesedi yok et"

Gülistan Doku cinayetinde itiraf geldi! "Talimatı Handan Sonel verdi: 100 bini al, cesedi yok et"

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Tekne tatilinden paylaştı

"En seksi Türk kadını" seçilmişti! Tekne tatilinden paylaştı

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

Dev banka el değiştiriyor

Dev banka el değiştiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.