Erzurumspor FK, Nariman Akhundzada ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew forması giyen 22 yaşındaki santrfor Nariman Akhundzada ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç futbolcu Erzurum’a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçirilecek. Kontrollerin ardından Akhundzada ile resmi sözleşme imzalanacak.

Geride kalan sezonda Columbus Crew formasıyla 10 maçta kadroya giren Akhundzada, 4 karşılaşmaya ilk 11’de başlarken 1 asistlik katkı sağladı.

Kariyerinde daha önce Azerbaycan temsilcisi Karabağ’da da forma giyen genç santrfor, burada 4 sezonda 126 resmi müsabakada görev aldı. Akhundzada, söz konusu süreçte 35 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki futbolcu, Azerbaycan A Milli Futbol Takımı’nda da görev yapıyor.

Nariman Akhundzada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurumspor taraftarına seslenerek, "Sevgili Dadaşlar, sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Erzurum’da görüşmek üzere, selamlar" ifadelerini kullandı.