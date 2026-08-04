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Galatasaray'da daha sezon başlamadan Singo'dan kötü haber!

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a savunma hattından can sıkan bir haber geldi. Dünya Kupası'nda sakatlanan yıldız stoperin sahalara dönüş sürecinin uzadığı ve ligin ilk haftasında takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Galatasaray'da daha sezon başlamadan Singo'dan kötü haber!
Emre Şen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da savunma hattında keyifleri kaçıran bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası dönüşü Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla moral bulan sarı-kırmızılı ekipte, bir diğer başarılı stoper Wilfried Singo'dan üzücü haber geldi.

İLK HAFTAYI KAÇIRACAK

Dünya Kupası organizasyonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Fildişi Sahilli stoperin sahalara dönüşü beklenenden biraz daha gecikecek.

Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki savunmacının tam olarak hazır hale gelmesi için yaklaşık iki haftalık bir süreye daha ihtiyacı bulunuyor. Yaşanan bu gecikme sebebiyle tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın 14 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı savunmanın kilit isimlerinden biri olan Wilfried Singo, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıktı. Fildişi Sahilli stoper, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı vererek takımına önemli bir destek sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Wilfried Singo
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