Mohamed Salah'ın istekleri Trabzonspor'un sabrını taşırmak üzere!

Trabzonspor'da transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Mısırlı süperstar Mohamed Salah ile yürütülen görüşmelerde kriz baş gösterdi. Bordo-mavili yönetimin kadrosuna katmak adına yoğun mesai harcadığı tecrübeli golcünün bitmek bilmeyen istekleri idarecileri zorlamaya başladı.

ŞEHİR HAKKINDA BİLGİ DOSYASI İSTEDİ

AgomHuria'da yer alan habere göre; Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Trabzonspor kulübünden yaşam sürdüreceği şehir hakkında detaylı ve kapsamlı bir bilgi dosyası talep etti. Trabzon'un sosyal imkanlarından iklimine, yaşam standartlarından altyapısına kadar ayrıntılı bir rapor bekleyen yıldız oyuncunun bu isteği transfer masasında şaşkınlık yarattı.

YÖNETİMİN SABRI TÜKENİYOR

Sözleşme şartları ve mali detayların yanı sıra sürekli yeni taleplerle gündeme gelen 34 yaşındaki futbolcunun bu tavrı Trabzonspor yönetiminde huzursuzluğa yol açtı. Mısırlı yıldızın bitmek tükenmek bilmeyen istekleri karşısında bordo-mavili idarecilerin oldukça sıkıldığı ve sürecin bu noktaya gelmesinden dolayı rahatsızlık duydukları öne sürüldü.