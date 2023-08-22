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Erzurumspor FK, stadının depremde zarar görmesi sonrası taraftarlarına kavuşmak istiyor

22.08.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktörü Hakan Kutlu: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilendiği için bakım ve onarıma alınan Kazım Karabekir Stadı'ndaki çalışmaların biran önce bitirilmesini ve artık iç saha maçlarını burada oynanmayı istiyor.

Teknik direktör Hakan Kutlu, Erzurumspor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın başına geldiği günden bu yana kendi sahalarında taraftarlarının karşısına çıkamadıklarını söyledi.

Taraftarlarına kavuşmak istediklerini ifade eden Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erzurumspor kendi sahasında oynamayalı 204 gün olmuş. İnşallah Manisaspor maçıyla kendi stadyumumuzda taraftarımızın önüne çıkar ve bir galibiyet alırız. Ben artık içeride oynamak istiyorum. Dışarı gidip gelmekten yorulduk. Kendi stadyumumuzda oynama isteğimiz var. Psikolojik olarak da yorulduk. Ahmet Dal başkanımız ve belediye başkanımız Mehmet Sekmen'in bu konuda çok büyük çabaları var ama şehrin diğer dinamiklerinin de devreye girmesi gerekiyor. Bulunduğumuz ligde gelirimiz çok kısıtlı ama giderler ise gerçekten çok fazla. Oteli, seyahati, içerideki oyuncuya verecek para, transfer parası... Bu başkanla ya da şehrin bir dinamiğiyle olacak iş değil. Bütün dinamiklerinin devreye girmesi lazım."

"TRANSFER TAHTASININ AÇILMASINI İSTİYORUM"

Hakan Kutlu, transfer tahtasının açılması için yönetimin yoğun çalışmaları bulunduğunu dile getirdi.

Kadroya katmak istedikleri futbolcularla görüşmelerin sürdüğünü anlatan Kutlu, "Belli bir listemiz var. Erzurumspor bir marka. Ben sürekli, 'Transfer yasağımız var, sıkıntılı durumdayız.' diyerek bu marka değerine zarar vermek istemiyorum ama tabii ki transfer tahtasının açılmasını istiyorum. İnşallah sonuçlanır. Sonuçlanmazsa da mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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