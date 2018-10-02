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Erzurumspor, Göztepe, Rizespor, Fenerbahçe ve Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Erzurumspor, Göztepe, Rizespor, Fenerbahçe ve Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi

BB Erzurumspor, Galatasaray maçındaki talimatlara aykırı hareketi; Göztepe, Atiker Konyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat; Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat; Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçındaki talimatlara aykırı hareketi ve taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat, MKE Ankaragücü ise Antalyaspor maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.

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Erzurumspor Göztepe Rizespor Fenerbahçe ankaragücü pfdk

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