YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı

Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı

11.03.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı

Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinde trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl kara yolundaki Çirişli Geçidi'nde de ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Şanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldıŞanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldı
İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:26
Öğle
12:30
İkindi
15:47
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Mart Cuma

Sefa Eczanesi
Palandoken
Uygur Eczanesi
Yakutiye
Kayakyolu Eczanesi
Palandoken
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görmezden gelmeyin! Kokuyu aldığınız an...

Görmezden gelmeyin! Kokuyu aldığınız an...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tamamen çıplaktı! Örtünmek için komşusunun bayrağını çaldı

Tamamen çıplaktı! Örtünmek için komşusunun bayrağını çaldı

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.