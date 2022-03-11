Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapatıldı

Erzurum'u Bayburt ve Bingöl'e bağlayan kara yollarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinde trafiğe kapatıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl kara yolundaki Çirişli Geçidi'nde de ulaşım sağlanamıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz