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Erzurum'un 4 ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

21.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un 4 ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Erzurum'un Aziziye, Çat, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aziziye'de taşımalı eğitim görülen 32 okulda, Çat'ta taşımalı okulların, Karaçoban'da merkez okullar hariç taşımalı ve mahalle statüsündeki köy okullarının, Karayazı'da ise resmi ve özel okulların tamamında bugün eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

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