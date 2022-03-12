Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, üniversite rektörleri, parti temsilcileri, kurum müdürlüleri, gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Memiş, Sekmen ve Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okumasının ardından, Büyükşehir Belediyesi mehter, halk oyunları ile kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı.

Mehmet Sekmen, 12 Mart'ın karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı günün 104. yıl dönümü olduğunu, Erzurumluların 104 yıl önce vatan toprağına göz diken düşmanları bölgeden temizlediğini anlattı.

Sekmen, "Ermeni çeteleri, Erzurum ve çevresinde yaklaşık 50 bin sivil halkı katletmiştir. Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliye zulmünü haber alan Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 1. Kafkas Kolordusu, geceli gündüzlü savaşarak,12 Mart 1918 sabahı Erzurum’u düşman işgalinden kurtarmıştır. Türk ordusu, Ermeni işgal ve zulmüne son verip Erzurum’u yeniden ay yıldızlı bayrağımızla kucaklaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Sekmen, arşivlerinde Ermeni çetelerinin Erzurum’da hunharca işledikleri her cinayetin tutanaklarının, raporlarının ve kayıtlarının bulunduğunu belirterek, bu belgelerle kentte üç ay içerisinde Ermeni Hınçak ve Taşnak çeteleri tarafından katledilen Müslüman Türklerin sayısının 50 bin olarak kayda geçtiğini dile getirdi.

- "Ümmetin umudu oluşumuzdan rahatsız olanlar var"

Ermeni çetelerinin hayvanlara zulmedecek kadar nasıl barbarlaştıklarını ortaya koyan tarihi kayıtların da bulunduğunu anlatan Sekmen, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ket vurmak için çalışanlar, mazlum ümmetin umudu oluşumuzdan rahatsız olanlar var. Ama bilmiyorlar ki karşılarında vatanına, milletine ve bayrağına ölümüne bağlı istiklali uğruna can vermeyi, canına minnet sayan bir millet var. Unutulmasın ki kendisini vatan bellemiş olanlara bağrını açmış Anadolu'da, düşmanların ve hainlerin alayını birden gömmeye yetecek kadar toprağımız da buna yetecek gücümüz de var."

Sekmen, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kazım Karabekir Paşa, silah arkadaşları ve o günden bugüne Hakk’a yürüyen tüm şehit ve gazileri rahmetle andı.

Tören sonrası Kars Kapı Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, burada dua okuduktan sonra mezarlara karanfil bıraktı.

