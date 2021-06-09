Erzurum'un simgelerinden Çifte Minareli Medrese, 'Vakıf Eserleri Müzesi' olarak misafirlerini ağırlayacak

Yetki alanı açısından geniş bir alana hitap ettiklerini belirten Çelik, "Bu 4 yıllık bir süreç ve özellikle camilerden taşınır teberrükat eşya dediğimiz tarihi eserlerimiz var. Bunlar halı, kilim, el yazmaları, saatler, maden dediğimiz şamdanlarımız ve ahşap eserler." dedi.

Kentin sembolü haline gelen, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çeken medrese bünyesindeki müzede koruma altına alınmak üzere kent genelindeki tarihi eserlerle ilgili Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü bir süre önce çalışma başlattı.

Çelik, çalışma neticesinde birçok tarihi eserin tespit edildiğini ifade ederek, "Bölge alanı içindeki tarihi eserlerimizi gezdik ve bir eser havuzu oluşturmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz taramalarda 2 binin üzerinde eser tespiti yaptık ve müzede sergilenebilecek nitelikte dediğimiz eserlerin bir kısmını teşhir havuzu dediğimiz havuz içinde topladık. Taramalarımız devam ediyor ve şu anda havuz içinde yaklaşık 500 civarında eser var." diye konuştu.

Toplanan eserlerin gerekli bakım onarımlarını yaptıklarını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"İki atölyemiz var bir tanesinde büyük çaplı eserlerin kaba temizliğini yapıyoruz yani araziden getirdiğimizde bakteriden, nemden, rutubetten ve güveden temizlenip arındırılması kurutulması işlemleri yapılıyor. Detay için buradaki atölyemize alıyoruz. Burada da özellikle bizim alanımız konservasyon. Hat ve el yazmalarında kısmi restorasyonlarımız var. 500 eserin büyük bir kısmını özellikle el yazmalarıyla olan kısmını Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait atölyelerimize gönderiyoruz. Bunlar bizim göz bebeğimiz gibi. Bir an önce bunların çok daha sağlıklı ortamlarda muhafaza edilmesini amaçlıyoruz."