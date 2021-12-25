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Erzurum'un soğuğundan esinlenip geliştirdiği cama Suudi Arabistan'dan talep geldi

25.12.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent'te bir girişimcinin nano teknolojiyle ürettiği özel solüsyonu uygulayarak geliştirdiği cam hem soğuk ve sıcak havadan yüzde 80 koruyor hem de kir tutmayan özelliğiyle dikkati çekiyor - Girişimci Hayrettin Sakcı: - "Elde ettiğimiz solüsyonlu cam sadece sıcak ve soğuktan korumuyor, kir de tutmuyor. Camın üzerine yanmış motor yağını da atsanız kesinlikle en ufak leke bırakmıyor" - "Sanayiden buraya kimseyi getiremedim. Suudi Arabistan'dan bir kişi nasıl duyduysa çıktı geldi, bu sistemi komple oraya götürmemizi istedi"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent'te bir girişimcinin Erzurum'un soğuklarından etkilenerek geliştirdiği kirlenmeyen, soğuk ve sıcak havadan koruyan cam yurt dışından ilgi gördü.

ATA Teknokent'in kuruluşundan bu yana sağlanan ofis desteğiyle Ar-Ge çalışması yürüten girişimci Hayrettin Sakcı, yurtta kışın en sert ve çetin geçtiği illerden Erzurum'da soğukların etkisini azaltmak amacıyla yaptığı solüsyonu cama uyguladı. Böylece soğuk ve sıcağın camdan geçişini önleyip hem soğuktan koruyan hem de sıcağı muhafaza eden cam geliştiren Sakcı, camla soğuğun önlenmesi ve sıcağın muhafaza edilmesinde yüzde 80 başarı sağladı. Cam üzerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından seri üretim için planlama yapılacak.

Hayrettin Sakcı, AA muhabirine, Erzurum'un soğuk havalarına çözüm bulmak anlamında Teknokent'te farklı projeler üzerine çalışırken özel bir solüsyon elde ettiklerini, bunu da cam yüzeyinde denediklerini söyledi.

Çalışma sonunda soğuk ve sıcağa duyarlı bir özellik keşfettiklerini dile getiren Sakcı, nano teknolojiyle yaptıkları ürünü geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin enerjisine destek olmak için böyle bir çalışmaya baş koyduklarını dile getiren Sakcı, şunları kaydetti:

"Sıcağı muhafaza etmek dışarıdan gelen soğukları kesmek için böyle bir çalışmaya kendimizi şartlandırıp çalıştık ve başardığımıza inanıyorum. Burada otomotiv sanayisinden camcı arkadaşlarıma konuyu aktardım. 'Onların camlarına da uygulayalım.' dedim. Sanayiden buraya kimseyi getiremedim. Suudi Arabistan'dan bir kişi nasıl duyduysa çıktı geldi, bu sistemi komple oraya götürmemizi istedi. Bu ürün milletimizin ve devletimizin malı olduğu için götürmedik."

Sakcı, ürettikleri solüsyonu cam yüzeyine uyguladıklarında tam başarı yakaladıklarını söyleyerek, "Çalışmalarımız sonunda elde ettiğimiz solüsyonlu cam sadece sıcak ve soğuktan korumuyor, kir de tutmuyor. Camın üzerine yanmış motor yağını da atsanız kesinlikle en ufak leke bırakmıyor." dedi.

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