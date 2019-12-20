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Eşeğiyle yaşıyor... Kış günü naylon barakada yaşam savaşı veriyor

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | Son Güncelleme

Sinop'ta bir vatandaş, kendi imkanlarıyla yaptığı naylon barakada 2 yıldır soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Sinop'un Gerze ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sazak köyünde yaşayan 69 yaşındaki Necati Çalışkan, hayata tutunmaya çalışıyor. Kendi yaptığı naylon evde yaşayan Necati Çalışkan, "Tek başıma naylondan ev yaptım. Zor da olsa geçinmek zorundayım. Burada idare etmeye çalışıyorum. Burada eşeğimle ikimiz yaşıyoruz” dedi.

Sazak Köyü Muhtarı Necati Tanga ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Benim bildiğim burada yaşaması uygun görülmedi. Başka bir mahallede ağabeyinin evine yerleştirildi. Orada kaymakamlıktan soba, çekyat gibi yardımlar yapıldı. Kaymakama gittik. Kaymakamlıktan bin 500 TL’lik yardım yapıldı. Daha sonra kaymakamlık daha fazla ödeme yapamayacaklarını bildirdi. Ben muhtar olduktan sonra ise Necati Çalışkan’ın akrabası ile müteahhitleri dolaştık. 2 bin tuğla, 100 çimento gibi eşyalar aldık. Necati ağabey kendi evini kendisini yapacağını söylüyor. Kendi çabalarıyla burada uğraşlar veriyor. En son bana kaymakamlıktan gelen bilgiye göre caminin hocası kaldığı lojmandan çıkmış. Onun lojmanında bu kış kalabileceğini söylüyorlar. Fakat geçici bir süre için. 3 ay için kalabileceğini söylüyorlar. Benim gönlüm ise en azından böyle bir yerde kalacağına geçici bir sürede olsa lojmanda kalması daha iyi. Burası şartlara uygun değil" diye konuştu.
Resmi kurumlardan alınan bilgilere göre ise Necati Çalışkan’ın huzurevinde ve çeşitli yerlerde kalmayı kabul etmediğini, köyüne ev yapılmasını istediğini bildirildi.

Ayrıca Necati Çalışkan’ın akciğer kanseri olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop naylon baraka baraka

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Sen o evde kal abi biz suriyeli ümmetimize ev yaparız sana gerek yok sen nasıl olsa çadırdada yaşarsın çünkü sen TÜRK vatandaşısın misafirlere hürmet edersin suriyeli kardeşlerimiz açıkta kalmasın
2 katlı ev yapalım büyükce birer bahçesi olsun yaşasınlar gül gibi
İSTER SARAY DA ,İSTER BARAKA DA ,YETERKİ TEMİZ İNSAN OL,HIRSIZ OLMA.
saryda yasayn mahlukatlar bizim okuduklarimizi bizim gorduklerimizi sizde gormuyomusunuz siz okumuyonusunuz..? egerki okuyup yada goruyirsaniz nasi rahat edipde o sarayda ysiyosunuz yaa Allah askına yaa
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