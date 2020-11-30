Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya başlamak bizi mutlu etti”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlıklı olduğunu gösteren görüntülerle haftaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği’nin (ANTAB) yılsonu toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlık yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Semih Esen, uzun süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten çok güzel haberler aldıklarını söyledi. Bugün paylaşılan görüntülerde Başkan Böcek’in gayet sağlıklı göründüğünü belirten Esen, haftaya bu güzel görüntülerle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Böcek’in yakın zamanda belediyede görevinin başında olacağını aktaran Esen, “Muhittin Başkan, kısa süre içinde taburcu olacak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni yönetmeye devam edecek” dedi.

Açılış konuşmasının ardından görüşülen maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

