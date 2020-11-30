YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya başlamak bizi mutlu etti”

Esen: “Başkan Böcek’in görüntüleriyle haftaya başlamak bizi mutlu etti”

ANTALYA HABERLERİ  | 30.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlıklı olduğunu gösteren görüntülerle haftaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği’nin (ANTAB) yılsonu toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlıklı olduğunu gösteren görüntülerle haftaya başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği’nin (ANTAB) yılsonu toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlık yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Semih Esen, uzun süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten çok güzel haberler aldıklarını söyledi. Bugün paylaşılan görüntülerde Başkan Böcek’in gayet sağlıklı göründüğünü belirten Esen, haftaya bu güzel görüntülerle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Böcek’in yakın zamanda belediyede görevinin başında olacağını aktaran Esen, “Muhittin Başkan, kısa süre içinde taburcu olacak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni yönetmeye devam edecek” dedi.
Açılış konuşmasının ardından görüşülen maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:51
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Ela Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Pamuk Şeker Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Yeni Burdur Eczanesi
Muratpasa
Melek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.