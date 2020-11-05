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Esenler ilçesinde yeni Covid-19 uygulaması

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.11.2020 15:52 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı.

Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. İlçenin bazı noktalarında ve semt pazarlarında HES kodu uygulamasına geçiliyor.
5 Kasım 2020 Perşembe günü toplanan Esenler İçle Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vak’a sayılarını azaltmak ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Bu tedbirlerden en dikkati çekeni ise, Esenler’in en büyük meydanı Dörtyol Meydanı, trafiğe kapalı, yaya sirkülasyonunun en fazla olduğu Davutpaşa Caddesi ile kapalı ve açık semt pazarlarına girişte 9 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına geçilmesi oldu. Söz konusu tarihten itibaren HES kodu bulunmayanlar buralara giremeyecek. HES kodu uygulamasında izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkanların tespit edilmesi durumunda da cezai işlemlerin yapılacağı öğrenildi. Esenler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun konu ile ilgili açıklaması şöyle:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına izolasyonda olan vatandaşlarımızın diğer vatandaşlarımıza bulaştırma riskini önlemek hayati derecede öneme haizdir. Bu nedenle 05.11.2020 tarihinde toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde, İlçemiz Dörtyol Meydan girişi ile Davutpaşa Caddesi girişlerinde 09.11.2020 Pazartesi sabah 06.00’dan itibaren giriş-çıkış yapan esnaf ve çalışanları dahil olmak üzere bütün vatandaşlarımıza HES KODU uygulamasının yapılmasına, ayrıca yine 09.11. 2020 tarihinden itibaren ilçemizdeki kapalı ve açık alanlarda tezgah kuran pazarcı esnafına ve çalışanlarına HES KODU uygulamasının yapılmasına karar verilmiştir.”

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