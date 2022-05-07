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Esenler'de 3 kişinin yaralandığı kazada sürücü, adli kontrolle serbest kaldı

07.05.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de 3 kişinin yaralandığı kazada sürücü, adli kontrolle serbest kaldı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de otomobiliyle kaldırıma çıkarak, bir çift ile çocuklarının yaralanmasına neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nine Hatun Mahallesi'nde kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak burada yürüyen M.T. (28), A.T. (23) ve yanlarındaki bebeklerine çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü Serhat A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan Serhat A, "taksirle yaralama" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- Olayın geçmişi

Esenler Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nden Davutpaşa istikametine giden Serhat A, kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetmişti. Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen anne-baba ile çocuklarına çarpmıştı.

Üç yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmış, otomobili arkadaşından emanet aldığı öğrenilen ve kaza nedeniyle şoka giren sürücü de hastaneye sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenler

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