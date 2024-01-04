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  4. Esenler'de çaldıkları otomobillerle hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

Esenler'de çaldıkları otomobillerle hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

04.01.2024 11:17 | Son Güncelleme:
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Şüphelilerin çaldıkları otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenler'de, çaldıkları otomobillerin plakalarını değiştirerek hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 16-28 Aralık'ta ilçede 6 otomobil ve 6 plaka hırsızlığı yapıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin otomobilleri çaldıktan sonra plakalarını değiştirdikleri, bu araçları hırsızlık için kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, benzini biten otomobilleri ise bırakarak başka araçlar çaldıkları belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri D.K. (23), D.G. (34), Y.S. (24) ve F.T'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ARACIN PATLAYAN LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin bir otomobili çaldıktan sonra patlayan lastiğini değiştirmeye çalışması, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, lastiği değiştiremeyen şüphelilerin otomobili bırakarak olay yerinden ayrılması da yer aldı.

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Esenler Otomobil hırsızlık plaka

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