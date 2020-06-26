YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler’de genç yetenekler keşfediliyor

Esenler’de genç yetenekler keşfediliyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.06.2020 17:43 | Son Güncelleme

Esenler’de pendemi sürecinin ardından dışarı çıkan gençler, kendileri için kurulan basketbol, futbol, dart gibi parkurlarda yeteneklerini sergiledi.

Esenler’de pendemi sürecinin ardından dışarı çıkan gençler, kendileri için kurulan basketbol, futbol, dart gibi parkurlarda yeteneklerini sergiledi. ‘Genç Yetenek’ projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle, spor, sanat ve bilim alanında yeteneği olan gençlerin keşfedilmesi amaçlanıyor.
Proje, esenlerde yaşayan gençlerin hangi spor dalına ilgisi olduğunu öğrenerek, gençlerin ilgi duyduğu ve başarılı olduğu spora yönlendirilmek amacı ile hayata geçirildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kurulan açık hava parkurunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Uzman kişiler eşliğinde spor dallarındaki yetenekleri keşfedilen çocuklar, bu yetenekleri doğrultusunda doğru eğitimleri alabilmeleri için kurumlara yönlendirilecek.
Etkinlikte açık havada buluşan çocuklar; basketbol, survivor parkuru, şut becerisi, badminton, denge simülatörü ve dart gibi oyunları oynayarak güneşin tadını çıkarttılar. Dereceye giren gençlere ödüller verildi. Ayrıca Esenler Belediyesinin organize ettiği animasyon ekipleri de müzikleri ve danslarıyla çocuklara eşlek etti.
Gençlere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler İstanbul’un en genç ilçelerinden birisidir. Bu açıdan baktığımızda gençlerin hayatına yön veren, rehberlik eden belediye olmak durumundayız. Esenler’de yaklaşık 150 bin gencimiz var. İstedik ki bu çocuklar hayata hazırlanırken, hayatta ulaşmak istedikleri menzile en kestirme yoldan nasıl giderler, onların yetenek keşiflerini yapalım” dedi.
Parkurları değerlendiren gençler ise projeden ötürü teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:27
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Serhad Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

ULUSKON Başkanı Atasoy: “Normalleşme sürecinin başlamasıyla umutluyuz”

ULUSKON Başkanı Atasoy: “Normalleşme sürecinin başlamasıyla umutluyuz”

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.