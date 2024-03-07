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  4. Esenler’de silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Esenler’de silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

İHA İHA
07.03.2024 13:47
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Esenler’de 3 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, kavga anları kameraya yansıdı.
Olay, Esenler’de Havaalanı Mahallesi’nde 5 Mart’ta meydana geldi.

İddiaya göre, A.G. ve F.Ş. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Alevlenen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce A.G. yanındaki silahı çıkartı. Bu sırada F.Ş. ve yanındaki arkadaşı G.E.S., silahına sarılan A.G.’nin üzerine atladı.

Taraflar arasında boğuşma çıktı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu A.G. ve F.Ş. yaralandı. Olayın ardından G.E.S. silahı olay yerinden kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölge inceleme başlattı. 2 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan G.E.S. kısa süre içerisinde Havaalanı Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.G.’nin tedavisi sürerken, F.Ş. ve G.E.S. kasten yaralama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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