YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler’de ters yönde tek teker üzerinde tehlikeli şov kamerada

Esenler’de ters yönde tek teker üzerinde tehlikeli şov kamerada

03.08.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de, ters yöne girerek tek tekerlek üzerinde ilerleyen iki motosikletli, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı.

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi, İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. İki motosikletli ters yöne girerek motosikletleri ile tek teker üzerinde dakikalarca akrobatik hareketler yaptı. İki şahsın ters yönde akrobatik hareketler yapmasının ardından çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis ekiplerinin şahısları yakalayarak cezai işlem uyguladığı öğrenildi.

Motosikletli şahısların ters yöne girerek trafiği tehlikeye attığı anlar ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yokMalatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok
Metruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyorMetruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyor
Karabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıKarabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Esenler

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:26
Yatsı
22:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Güneş gören eczanesi
Sile
Aylin eczanesi
Sancaktepe
Özge eczanesi
Eyup
Nefes eczanesi
Sisli
Gaye eczanesi
Maltepe
Özgün eczanesi
Esenler
Deva eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Pitbull hastanelik etti! Saldırı anında sahibi öylece bekledi

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.