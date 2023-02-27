YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Esenler'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

27.02.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 26 bin 665 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekstilkent Ticaret Caddesi'nde bir aracın sürücüsünün drift yaptığına ilişkin görüntülerin 24 Şubat'ta sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın 3 Şubat’ta gerçekleştiğini belirleyen ekipler sürücü F.E'yi yakaladı.

F.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift" yaptığı gerekçesiyle 20 bin 342 lira, sis lambasını gereksiz kullanmaktan 436 lira, aracı ters istikamette sürmekten 4 bin 64 lira ceza uygulandı.

Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takması nedeniyle 436 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için 951 lira, araçlara izinsiz reklam, yazı, sembol yapıştırdığı için 436 lira olmak üzere toplam 26 bin 665 lira para cezası kesilen sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hocalı Katliamı kurbanları için Taksim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunduHocalı Katliamı kurbanları için Taksim Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1999 depremi tecrübesiyle Hataylıların yaralarını sarıyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi 1999 depremi tecrübesiyle Hataylıların yaralarını sarıyor
Siirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldıSiirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldı
Anahtar Kelimeler:
Ceza Esenler para Drift

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:59
Yatsı
20:18
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.