YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 branşta eğitime başladı

Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 branşta eğitime başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 ayrı branşta eğitime başladı.Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, kontrollü sosyal hayata geçişin ardından kültür-sanat yaz okullarını yarı kapasiteyle başlattı.

Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 ayrı branşta eğitime başladı.
Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, kontrollü sosyal hayata geçişin ardından kültür-sanat yaz okullarını yarı kapasiteyle başlattı. Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan kurslarda 8-18 yaş arasındaki öğrenciler eğitim alıyor.

25 ayrı branşta eğitim veriliyor
Kültür Akademisi bünyesindeki kurslarda; deney ve bilim, robotik kodlama, matematik, İngilizce, halk oyunları, bale, çocuk korosu, gitar, piyano, keman, hızlı okuma, okuma kulüpleri, işaret dili, eğitici drama, akıl ve geleneksel çocuk oyunu, resim, satranç, ebru, taş boyama, küçük şefler mutfakta, geri dönüşüm, kitap ayracı yapımı, keçe sabun yapımı, yabancılara Türkçe, bağlama olmak üzere 25 farklı branşta eğitim veriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:44
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:37
Yatsı
22:19

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

SETRMS'in Fatih Mağazası Dualarla Hizmete Açıldı

SETRMS'in Fatih Mağazası Dualarla Hizmete Açıldı

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

Kanuni'nin tılsımlı gömleği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.