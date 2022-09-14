Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, saat 18.20 sularında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Çetin K, Okudan'ı boyun kısmından bıçakladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Okudan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz