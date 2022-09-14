Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, saat 18.20 sularında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Çetin K, Okudan'ı boyun kısmından bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okudan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

