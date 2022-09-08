Esenyurt'ta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, Eskan K. ve İlyas B'yi yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 50 kilogram sentetik uyuşturucu, yüklü miktarda para, para sayma makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz