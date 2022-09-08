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Esenyurt'ta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

08.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Esenyurt'ta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takibe alan polis ekipleri, Eskan K. ve İlyas B'yi yakaladı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 50 kilogram sentetik uyuşturucu, yüklü miktarda para, para sayma makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt uyuşturucu metamfetamin

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